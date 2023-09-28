ChatGPT научился пользоваться Интернетом

Разработчик ChatGPT подтвердил, что чат-бот теперь может просматривать Интернет, взаимодействовать с сторонними веб-сайтами, чтобы предоставлять пользователям актуальную информацию.
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что система на основе искусственного интеллекта раньше училась только по данным до сентября 2021 года.
То, что ChatGPT получил доступ к сети, означает, что пользователи смогут задавать чат-боту вопросы о текущих событиях и просматривать новости. Ранее неспособность ChatGPT учитывать недавние события отпугивала некоторых потенциальных пользователей. Разработчик OpenAI заявил, что в скором времени новая функция станет доступной для всех пользователей.
Кроме того, на этой неделе OpenAI обнаружил, что чат-бот вскоре сможет вести голосовые разговоры с пользователями. Ожидается, что нововведения кардинально изменят способ поиска информации в Интернете.
В то же время, новые функции, как пишут некоторые эксперты, могут быть и опасными, ведь ChatGPT может вводить в заблуждение пользователей, если не будет предоставлять основательные источники.
"Новые функции ChatGPT прекрасно подчеркивают огромную дилемму, с которой сталкивается сектор ИИ. Чтобы быть действительно полезными, запреты должны сняться или хотя бы ослабить, но это делает технику более потенциально опасной и открытой для неправильного использования", — говорится в сообщении.
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что система на основе искусственного интеллекта раньше училась только по данным до сентября 2021 года.
То, что ChatGPT получил доступ к сети, означает, что пользователи смогут задавать чат-боту вопросы о текущих событиях и просматривать новости. Ранее неспособность ChatGPT учитывать недавние события отпугивала некоторых потенциальных пользователей. Разработчик OpenAI заявил, что в скором времени новая функция станет доступной для всех пользователей.
Кроме того, на этой неделе OpenAI обнаружил, что чат-бот вскоре сможет вести голосовые разговоры с пользователями. Ожидается, что нововведения кардинально изменят способ поиска информации в Интернете.
В то же время, новые функции, как пишут некоторые эксперты, могут быть и опасными, ведь ChatGPT может вводить в заблуждение пользователей, если не будет предоставлять основательные источники.
"Новые функции ChatGPT прекрасно подчеркивают огромную дилемму, с которой сталкивается сектор ИИ. Чтобы быть действительно полезными, запреты должны сняться или хотя бы ослабить, но это делает технику более потенциально опасной и открытой для неправильного использования", — говорится в сообщении.
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