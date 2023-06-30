Pfizer наращивает скорость и обороты: время производства вакцины сокращено почти вдвое

12:51 08 февраля Киев, Украина

Спрос на ковид-вакцину от Pfizer , заставил производителей разработать новую линейку производства, которая увеличит скорость выпуска препарата почти вдвое.

Об этом сообщает USA Today.



Указано, что сейчас производство одной партии вакцины длится 110 дней. Но это время будет сокращено до 60 дней. Возрастут объемы выпуска препарата. Таким образом, можно будет ускорить темпы вакцинации населения и частично решить проблему нехватки вакцин.



Сейчас Pfizer производит каждую партию вакцины поэтапно на трех заводах. Процесс начинается в Миссури, далее – в Массачусетсе и завершается в Мичигане.



Сейчас на всех трех заводах устанавливаются новые производственные линии.



Напомним, в 2021 году Pfizer планирует заработать $15 млрд на COVID-вакцине. Этот препарат должен принести корпорации четверть всего дохода, который ожидается в размере $61,4 млрд.