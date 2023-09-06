Google начала блокировать компании рф, находящиеся под санкциями США - СМИ

06:34 12 августа Киев, Украина

Как стало известно, в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для российских компаний, находящихся под санкциями США. Для таких компаний стали недоступны корпоративная почта, документы, Google-диск и др.

Об этом сообщает российское провластное издание Коммерсант со ссылкой на источники в двух крупных IT-компаниях.

Американская корпорация же аргументировала блокировку отправкой "спам-сообщений".

Руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибьютор Google Workspace) Кирилл Винокуров заявил, что американская компания может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.

В Softline часто обращаются корпоративные клиенты по вопросам, связанным с сервисами Google, но пока, по словам Винокурова, "всплеска" блокировок не наблюдалось.

Близкий к Google источник утверждает, что изменений в доступе к сервисам Workspace в россии "намеренно не вводилось".

Напомним, в мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО Гугл и вывезти за границу сотрудников.