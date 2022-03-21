"Мне промыли мозги спецслужбы РФ": литовский бизнесмен, шпионивший для России, признал свою вину

13:04 23 июня Киев, Украина

Предприниматель из Вильнюса (Литва) Деймантас Бертаускас, обвиняемый в шпионаже в пользу Российской Федерации, признал свою вину.

"Мне промыли мозги российские спецслужбы, но теперь я осознал, к чему могли привести мои безответственные действия, поэтому сказал правду" , – сказал Бертаускас.

Бертаускас предстал перед судом вместе с экс-политиком Альгирдасом Палецкисом по обвинению в шпионской деятельности. При этом если Бертаускас признал вину, то Палецкис продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что данные, которые он собирал, были необходимы для его журналистского расследования.



По данным органа исполнительной власти Литвы, с 2017 по 2018 год фигуранты собирали данные, представляющее интерес для спецслужб РФ, в частности, об офицерах и судьях, работавших по делам, связанных с советской агрессией в Литве в 1990–1991 годах, и получали за это денежное и иное вознаграждение.



"Иное вознаграждение" подразумевало под собой помощь в установлении контактов с представителями власти РФ для обеспечения финансирования одной из политпартий Литвы, а также помощь в установлении деловых связей.

Суд должен вынести решение 27 июля.