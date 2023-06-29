"Лечение" гомосексуальности в рф: услуги сексологов станут доступны с 1 июля

19:06 29 июня Киев, Украина

Согласно приказу, опубликованному Министерством здравоохранения (Минздрав) россии 14 ноября 2022 года, с 1 июля организации здравоохранения, такие как психоневрологические диспансеры и поликлиники, начнут предоставлять услуги сексологов для "лечения" психических расстройств, связанных с половым развитием и ориентацией.



В соответствии с документом, врач-сексолог будет заниматься помощью пациентам, страдающим расстройствами полового развития и ориентации, а также проблемами, связанными с половой идентификацией и сексуальными предпочтениями, включая случаи "семейно-сексуальных дисгармоний" и сексуальных дисфункций.



Также приказ предусматривает возможное использование "принудительных мер медицинского характера" совместно с врачом-психиатром.



Ксения Михайлова, юрист из ЛГБТ-группы "Выход", отметила, что формулировки, использованные в приказе, совпадают с Международной классификацией болезней (МКБ-10), принятой в россии в 1997 году. Однако, согласно этой классификации, гомосексуальность не признается психическим расстройством.



Учитывая также введенные поправки, запрещающие смену пола, и закон об ЛГБТ-пропаганде, Ксения Михайлова отмечает, что появление программы "лечения" гомосексуальности вызывает опасения, и что вопрос конверсионной терапии, методики, якобы направленной на "изменение" сексуальной ориентации, остается открытым.