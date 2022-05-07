"Их там нет": отец "пропавшего" срочника с «москвы» рассказал о новом вранье рф

10:24 06 мая Киев, Украина

Военная прокуратура рф ответила отцу, который искал своего 20-летнего сына-срочника Егора с затонувшего крейсера «Москва».

В письме военного ведомства говорится, что корабль "в территориальные воды Украины не входил" и "не был включен в перечень воинских соединений и частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции", а его сын объявлен "безвестно отсутствующим в воинской части".

Скан письма опубликовал Дмитрий Шкребец, отец солдата-срочника.

Отметим, что Дмитрий Шкребец в соцсетях писал, что Украина "не должна существовать", радовался войне и обстрелам украинских городов, восхвалял Путина, а когда потерял сына – сменил риторику и начал критиковать власть.