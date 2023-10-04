Kia и Hyundai закроют бизнес в россии к концу года - СМИ

Южнокорейские производители автомобилей Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в россии до конца года, утверждает Mash со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что из-за санкций Kia и Huyndai не могут больше обеспечивать поставки машин, а система параллельного импорта оказалась нерентабельной.
По данным Telegram-канала, салоны компаний распродают остатки и меняют вывески, а персонал массово увольняется. Примечательно, что оставшиеся машины продают с солидной наценкой: так, в одном из салонов в Москве Kia Cerato 2022 предлагают за 3 млн рублей, что на миллион выше прежней цены.
Сообщается, что в салонах Hyundai сменили вывески на Baic, а вместо корейских машин там начали продавать автомобили китайских производителей. Сотрудники салонов рассказали, что китайские автомобили не пользуются спросом и покупатели считают их слишком дорогими.
Ранее в сентябре стало известно, что Hyundai продает свой завод в Санкт-Петербурге некоей российской компании. Договор предусматривает право выкупа в течение двух лет.
По данным Telegram-канала, салоны компаний распродают остатки и меняют вывески, а персонал массово увольняется. Примечательно, что оставшиеся машины продают с солидной наценкой: так, в одном из салонов в Москве Kia Cerato 2022 предлагают за 3 млн рублей, что на миллион выше прежней цены.
Сообщается, что в салонах Hyundai сменили вывески на Baic, а вместо корейских машин там начали продавать автомобили китайских производителей. Сотрудники салонов рассказали, что китайские автомобили не пользуются спросом и покупатели считают их слишком дорогими.
Ранее в сентябре стало известно, что Hyundai продает свой завод в Санкт-Петербурге некоей российской компании. Договор предусматривает право выкупа в течение двух лет.
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