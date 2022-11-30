Google и YouTube выделили более $13 миллионов на борьбу с дезинформацией

Компания Google и YouTube объявили о предоставлении гранта в размере 13,2 миллиона долларов Международной сети проверки фактов (IFCN) для создания Глобального фонда проверки фактов.
Об этом сообщили на сайте IFCN.
Деньги предназначены для помощи фактчекинговым организациям и расширения инструментов для проверки информации на собственных платформах компаний.
В целом грант рассчитан на поддержку 135 организаций сети по проверке фактов в 65 странах.
Об этом сообщили на сайте IFCN.
Деньги предназначены для помощи фактчекинговым организациям и расширения инструментов для проверки информации на собственных платформах компаний.
В целом грант рассчитан на поддержку 135 организаций сети по проверке фактов в 65 странах.
Фонд заработает в начале 2023 года.
В Google отметили, что работают над предоставлением дополнительных контекстных функций на своих платформах. К примеру, платформа выделяет релевантные фактчекинговые статьи в результатах поиска Google News и Google Images, чтобы пользователь имел полный контекст разыскиваемой информации.
В то же время на YouTube в верхней части результатов поиска есть панель проверки фактов.
В версии Google News для рабочего стола рядом с сообщениями и заголовками появляется проверенная информация, основанная на оценках независимых организаций.
У Google также есть инструмент Fact Check Explorer, который предоставляет результаты более 150 тысяч проверок фактов от авторитетных издателей.
В результате поиска YouTube появляется панель Breaking News, которая показывает актуальные новости из тех информационных источников, которые соответствуют политике компании по содержанию.
К каждому результату поиска доступен инструмент "Об этом результате", который предоставляет больше контекста информации и ее источника. Надо сказать, что иногда Google не показывает результаты для некоторых запросов, поскольку не было достаточно источников для публикации информации по теме.
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