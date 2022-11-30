Google и YouTube выделили более $13 миллионов на борьбу с дезинформацией

15:20 30 ноября Киев, Украина

Компания Google и YouTube объявили о предоставлении гранта в размере 13,2 миллиона долларов Международной сети проверки фактов (IFCN) для создания Глобального фонда проверки фактов.

Об этом сообщили на сайте IFCN.

Деньги предназначены для помощи фактчекинговым организациям и расширения инструментов для проверки информации на собственных платформах компаний.

В целом грант рассчитан на поддержку 135 организаций сети по проверке фактов в 65 странах.
 
"Расширение работы Google и YouTube с IFCN означает, что более независимые фактчекеры по всему миру будут иметь инструменты и возможности, чтобы помочь людям принимать обоснованные решения", - сказала управляющий директор глобальных новостных программ и экосистемы Google Оливия Ма.
Фонд заработает в начале 2023 года.

В Google отметили, что работают над предоставлением дополнительных контекстных функций на своих платформах. К примеру, платформа выделяет релевантные фактчекинговые статьи в результатах поиска Google News и Google Images, чтобы пользователь имел полный контекст разыскиваемой информации.

В то же время на YouTube в верхней части результатов поиска есть панель проверки фактов.

В версии Google News для рабочего стола рядом с сообщениями и заголовками появляется проверенная информация, основанная на оценках независимых организаций.

У Google также есть инструмент Fact Check Explorer, который предоставляет результаты более 150 тысяч проверок фактов от авторитетных издателей.

В результате поиска YouTube появляется панель Breaking News, которая показывает актуальные новости из тех информационных источников, которые соответствуют политике компании по содержанию.

К каждому результату поиска доступен инструмент "Об этом результате", который предоставляет больше контекста информации и ее источника. Надо сказать, что иногда Google не показывает результаты для некоторых запросов, поскольку не было достаточно источников для публикации информации по теме.