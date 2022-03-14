Facebook и Instagram встали на защиту президентских выборов в США

Facebook и Instagram удалили 120 тысяч постов, призванных затруднить президентские выборы в США. Об этом заявил вице-президент по политике и коммуникациям компании Ник Клегг в интервью Le Journal du Dimanche в понедельник, 19 октября.
Кроме того, соцсети в целях обеспечения безопасности выборов не дали опубликовать 2,2 млн рекламных объявлений. Сервисы также разместили 150 млн предупреждений в отношении постов с дезинформацией.
"Мы установили партнерства с 70 СМИ, в том числе пятью во Франции, для проверки информации", - сказал Клегг.
По его словам, Facebook задействовал искусственный интеллект для удаления "миллиардов постов и фейковых аккаунтов еще до того, как о них сообщат пользователи", и что Facebook продолжает собирать данные об источниках финансирования и происхождения размещаемых на его платформах рекламных объявлениях и информации.
Кроме того, соцсети в целях обеспечения безопасности выборов не дали опубликовать 2,2 млн рекламных объявлений. Сервисы также разместили 150 млн предупреждений в отношении постов с дезинформацией.
"Мы установили партнерства с 70 СМИ, в том числе пятью во Франции, для проверки информации", - сказал Клегг.
По его словам, Facebook задействовал искусственный интеллект для удаления "миллиардов постов и фейковых аккаунтов еще до того, как о них сообщат пользователи", и что Facebook продолжает собирать данные об источниках финансирования и происхождения размещаемых на его платформах рекламных объявлениях и информации.
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