Twitter и Facebook стали площадками для вербовки новобранцев в ЧВК "Вагнер"

12:20 31 мая Киев, Украина

Согласно исследованию, проведенному группой Logically, которая специализируется на борьбе с дезинформацией. «ЧВК Вагнер» активно использует американские социальные сети, такие как Twitter Facebook для вербовки медиков, операторов дронов и даже психологов для участия в боевых действиях в Украине.

Об этом пишет Politico.

Объявления о работе в «ЧВК Вагнер», чьи наемники действуют в разных странах, за последние 10 месяцев получили более 120 тысяч просмотров

на двух социальных платформах.

Эти сообщения публикуются на множестве языков, включая французский, вьетнамский и испанский, и содержат контактные телефоны, аккаунты в Telegram, а также предлагают зарплату в размере около 2 800 евро в месяц, а также различные льготы, включая оплачиваемый отпуск и

медобслуживание.

Глава Logically, Кайл Уолтер, отметил, что некоторые из этих постов являются настоящими пропагандистскими фильмами, сочетающимися с контактными номерами телефонов.



Он также выразил беспокойство о том, что распространение таких сообщений в Интернете связывается с растущей угрозой, которую представляет «ЧВК Вагнера» в мире.



Компания Meta, владеющая Facebook, заявила, что осознает опасность, и что «ЧВК Вагнера» не может присутствовать на их платформах. Они также утверждают, что удаляют соответствующий контент, если замечают его. В ответ на запрос комментария Twitter автоматически использовал эмодзи "какашки".