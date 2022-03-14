Facebook и Instagram снова запретили призывы к смерти Путина

В Facebook и Instagram решили снова запретить призывы к смерти Путина и Лукашенко, пишет Reuters со ссылкой на документ компании Meta.
Также нельзя желать смерти россиянам в целом или призывать к этническим чисткам.
Также нельзя желать смерти россиянам в целом или призывать к этническим чисткам.
10 марта на фоне войны в Украине компания изменила политику модерации соцсетей, перестав удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позже такие посты разрешили писать только пользователям из Украины.
На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию «экстремистской организацией».
На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию «экстремистской организацией».
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