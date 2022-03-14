Facebook и Instagram снова запретили призывы к смерти Путина

19:03 14 марта Киев, Украина





Также нельзя желать смерти россиянам в целом или призывать к этническим чисткам. В Facebook и Instagram решили снова запретить призывы к смерти Путина Лукашенко , пишет Reuters со ссылкой на документ компании Meta.Также нельзя желать смерти россиянам в целом или призывать к этническим чисткам.

«Это сложные решения. Обстоятельства в Украине быстро меняются. Мы пытаемся продумать все последствия и постоянно пересматриваем наши указания», – прокомментировали в компании.

10 марта на фоне войны в Украине компания изменила политику модерации соцсетей, перестав удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позже такие посты разрешили писать только пользователям из Украины.



На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию «экстремистской организацией».