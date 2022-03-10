Visa и MasterCard сегодня, 10 марта, прекращают работу в России

09:22 10 Март Киев, Украина

Платежные системы Visa и MasterCard заявили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней.

С 10 марта пластиковые карты выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в России.



Фактически таким образом российская финансовая система будет отрезана от внешнего мира.



При этом внутри России платежи будут осуществляться через разработанную Центральным банком Национальную систему платежных карт (НСПК) - именно она выпускает карту «Мир».



Помимо иностранных интернет-магазинов россияне больше не смогут расплатиться Visa и MasterCard российских банков в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также в ApplePay и GooglePay.



Карта «Мир» все же работает и в некоторых зарубежных странах. В основном это страны СНГ, а также Турция и Вьетнам, сообщает российский Центробанк.