Microsoft и Cisco постепенно уходят из рф

19:57 23 июня Киев, Украина

Microsoft пока остаётся в россии, но будет сокращать свой бизнес в рф до тех пор, пока там почти ничего не останется, заявил президент компании Брэд Смит.

Microsoft 4 марта анонсировала приостановку продаж и предоставления услуг в россии из-за войны в Украине. Компания пообещала выполнять существующие обязательства перед клиентами в россии.



В апреле Microsoft сообщала, В апреле Microsoft сообщала, что россия еще в марте 2021 года начала совершать хакерские атаки на Украину, готовясь к более масштабным кибератакам во время войны.

«Команды безопасности Microsoft тесно сотрудничали с украинскими чиновниками и специалистами по кибербезопасности в государственных организациях и на частных предприятиях, чтобы выявлять и устранять угрозы для украинских сетей», — говорится в отчете.

В июне компания решила сократить свое присутствие в россии. Отмечалось, что изменения затронут свыше 400 сотрудников. После этого российские пользователи не смогли скачать образы дисков с операционными системами с сайта Microsoft, программу Media creation tool для более комфортной их установки, а также обновить уже установленные ОС.



Также решение о постепенном прекращении бизнеса в россии и беларуси приняла транснациональная корпорация Cisco, производящая телекоммуникационное оборудование.

Еще в марте компания приостановила работу на территории рф и деактивировала лицензии на оборудование для российских клиентов.



Компания Cisco поставляет на мировой рынок такие программно-аппаратные продукты, как маршрутизаторы, серверы, устройства, обеспечивающие сетевую безопасность. Все это "железо" зачастую применяется для функционирования критически важной инфраструктуры, проводных, а также беспроводных сетей.