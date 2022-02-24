HRW: гражданские лица подвергаются наибольшему риску в войне Путина против Украины

18:37 24 Февраль Киев, Украина





Исполнительный директор HRWч Кеннет Рот опасается, что российские военные повторят на Украине военную стратегию, которую они использовали, чтобы помочь сирийскому режиму вернуть себе северную провинцию Идлиб, последний анклав страны, контролируемый повстанцами.



Он говорит, что подробное исследование того, как Россия воевала в этой войне, выявило неоднократные случаи, когда российские бомбардировщики преднамеренно наносили удары по гражданским учреждениям. Он говорит, что больницы, школы, рынки и гражданские здания подверглись вопиющим нападениям. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предупреждает, что боевой план президента России Владимира Путина на Украине, скорее всего, повлечет за собой преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, чтобы ослабить решимость Украины продолжать борьбу.Исполнительный директор HRWч Кеннет Рот опасается, что российские военные повторят на Украине военную стратегию, которую они использовали, чтобы помочь сирийскому режиму вернуть себе северную провинцию Идлиб, последний анклав страны, контролируемый повстанцами.Он говорит, что подробное исследование того, как Россия воевала в этой войне, выявило неоднократные случаи, когда российские бомбардировщики преднамеренно наносили удары по гражданским учреждениям. Он говорит, что больницы, школы, рынки и гражданские здания подверглись вопиющим нападениям.

«Мы смогли задокументировать, по-моему, 43 случая, когда в поле зрения не было известных военных целей. Это было просто преднамеренное нападение на гражданские учреждения, чтобы сделать их непригодным для жизни и облегчить проникновение сирийских военных… Стало ясно, что это были преднамеренные усилия… сделать жизнь трех миллионов мирных жителей в Идлибе невыносимой», — сказал он. .

Что особенно стоит отметить, говорит Рот, так это структуру цепочки инстанций, стоящую за преднамеренной, незаконной политикой России.

«Мы обнаружили, что сам Путин нес ответственность за командование и что он даже вручил так называемую награду «Герой России» двум командирам, которые руководили этой бомбардировкой, в период, когда мы обнаружили, что эти бомбардировки продолжаются. Поэтому мы опасаемся, что будет повторение», — сказал он.

Рот говорит, что необходимо оказать серьезное давление на российских военных, чтобы они не повторяли эту военную стратегию. Он отмечает, что бессмысленная российская кампания бомбардировок Идлиба была остановлена в марте 2020 года под совместным давлением немецких, французских и турецких лидеров. По его словам, международное давление на Путина в данном случае должно сохраняться.