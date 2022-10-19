Hyundai готовится окончательно уйти из россии

Южнокорейская компания Hyundai Motors готовится продать свой завод в Санкт-Петербурге и уйти из россии, пишет Reuters.
По данным агентства, недавно компания представила руководству отчет с анализом перспектив работы в россии в условиях международных санкций и войны в Украине.
По данным агентства, недавно компания представила руководству отчет с анализом перспектив работы в россии в условиях международных санкций и войны в Украине.
Компания приостановила работу своего завода в марте после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Согласно отчетам Hyundai, продажи автомобилей прекратились в августе и сентябре.
Между тем компания начала консервацию своего завода в Санкт-Петербурге, пишут росСМИ. По их данным, с производственной площадки вывезли около 1,5 тыс. оставшихся автомобилей, в том числе те, что не прошли финальный этап приемки. Об увольнениях сотрудников могут сообщить 27 октября – ежемесячно в это число руководство принимало решение о продлении режима простоя на предприятии.
Крупнейший поставщик деталей для Hyundai и Nissan в россии – ООО «Питерформ» – еще летом начал увольнять сотрудников. На предприятии трудилось почти 1000 человек, 80% из которых попадут под сокращения.
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