Hyundai готовится окончательно уйти из россии

15:17 18 октября Киев, Украина





По данным агентства, недавно компания представила руководству отчет с анализом перспектив работы в россии в условиях международных санкций и войны в Украине. Южнокорейская компания Hyundai Motors готовится продать свой завод в Санкт-Петербурге и уйти из россии, пишет Reuters.По данным агентства, недавно компания представила руководству отчет с анализом перспектив работы в россии в условиях международных санкций и войны в Украине.

«По нашим оценкам, Hyundai и Kia вместе могут принести в этом году убытки в размере не менее 450 млрд вон (315 млн долларов) из-за деловой среды в россии», – сказала аналитик Samsung Securities Эстер Йим.

Компания приостановила работу своего завода в марте после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Согласно отчетам Hyundai, продажи автомобилей прекратились в августе и сентябре.

«Хотя до сих пор неясно, что Hyundai будет делать со своим заводом в россии, у Hyundai есть много факторов, которые необходимо учитывать», – говорит аналитик в Korea Investment & Securities Ким Джин Ву. По его словам, одним из таких факторов является отношения между россией и США.

Между тем компания начала консервацию своего завода в Санкт-Петербурге, пишут росСМИ. По их данным, с производственной площадки вывезли около 1,5 тыс. оставшихся автомобилей, в том числе те, что не прошли финальный этап приемки. Об увольнениях сотрудников могут сообщить 27 октября – ежемесячно в это число руководство принимало решение о продлении режима простоя на предприятии.



Крупнейший поставщик деталей для Hyundai и Nissan в россии – ООО «Питерформ» – еще летом начал увольнять сотрудников. На предприятии трудилось почти 1000 человек, 80% из которых попадут под сокращения.