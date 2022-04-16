Twitter готов к передаче аккаунтов президента США Байдену

13:05 21 ноября Киев, Украина

Победа Байдена в борьбе за пост президента Соединенных Штатов ни у кого, кроме Трампа, не вызывает сомнения. Впереди страну ожидает церемония инаугурации. По сообщению агентства The New York Post, руководство социальной сети Twitter совершит передачу официального аккаунта президента США @POTUS Джо Байдену в день инаугурации, независимо от мнения действующего президента Дональда Трампа.

"Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года", - сообщил представитель соцсети.

Другие правительственные аккаунты, такие как @VP (вице-президент), @FLOTUS (первая леди США), @whitehouse (Белый дом), также будут переданы администрации Байдена.

Существующие сообщения администрации Трампа будут заархивированны Национальным управлением архивов и документации США.

Напомним, что ранее Трамп заявил об "ужасных нарушениях" на выборах и пригрозил исками. Американский лидер уверен в том, что в ряде регионов имели место фальсификации в пользу демократов.

Также Трамп рассказал, когда его победа на выборах станет очевидной. Он заявил, что ему после подведения окончательных итогов выборов отдадут победу в ряде ключевых штатов, что решит исход всей гонки.

Тем временем консервативные республиканцы отворачиваются от Трампа. Они призывают его либо привести доказательства мошенничества на выборах, либо признать победу Байдена.