"Газпром" угрожает украинскому "Нафтогазу" санкциями из-за инициированного "Нафтогазом" арбитража - следствием может стать прекращение оплаты за транзит газа через Украину.
Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома".
Российская компания заявляет, что отвергает все требования "Нафтогаза" по арбитражу, и уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и главу "Нафтогаза" Юрия Витренко.
В "Газпроме" считают, что "непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться". Заметим, что транзитный контракт 2019 года был подписан на условиях "качай или плати" - то есть независимо от физических объемов транзита "Газпром" обязан его оплатить.
Как заявляет российская сторона, "Нафтогаз" якобы безосновательно отказался выполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохранивка". В "Нафтогазе" тогда объясняли, что из-за российской войны ряд объектов ГТС оказались на временно оккупированной территории, поэтому сейчас Оператор не может осуществлять контроль за такими объектами.
"Газпром" считает инициирование арбитража "Нафтогазом" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании". Там заявили, что "дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что российские органы государственной власти будут иметь все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" режима санкции и внесения в санкционный перечень лиц".
Как утверждают в "Газпроме", это будет означать запрет для "Газпрома" выполнять перед "Нафтогазом" обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций. Фактически это сделает невозможным оплату за транзит газа.
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