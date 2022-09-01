Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в рф

09:18 29 августа Киев, Украина

Представительство в россии шведского производителя телеком-оборудования Ericsson будет ликвидировано до конца текущего года, всех сотрудников уволят.

Об этом сообщают источники на телеком-рынке, передает российский Коммерсантъ.

В Ericsson сообщили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в рф, обещая "финансовую и социальную" поддержку сотрудникам. В компании трудятся 565 человек. Доля компании на российском рынке телеком-оборудования - 20%. Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы были МТС и Tele2.



АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году. По итогам прошлого года выручка компании составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль - 533 млн рублей.