Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в рф

Представительство в россии шведского производителя телеком-оборудования Ericsson будет ликвидировано до конца текущего года, всех сотрудников уволят.
Об этом сообщают источники на телеком-рынке, передает российский Коммерсантъ.
В Ericsson сообщили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в рф, обещая "финансовую и социальную" поддержку сотрудникам. В компании трудятся 565 человек. Доля компании на российском рынке телеком-оборудования - 20%. Крупнейшими заказчиками оборудования вендора в последние годы были МТС и Tele2.
АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году. По итогам прошлого года выручка компании составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль - 533 млн рублей.
АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году. По итогам прошлого года выручка компании составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль - 533 млн рублей.
28 февраля Ericsson сообщила, что приостанавливает поставки клиентам в рф и анализирует санкции, введенные на фоне войны в Украине. В апреле Ericsson объявил о приостановке деятельности в россии в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС, где говорится о запрете передачи технологий и решений подконтрольным государству российским операторам связи.
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