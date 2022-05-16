Pornhub боится отказа Visa и Mastercard

До начала глобальной проверки, которая начнется не раньше 2021 года, владельцы порноканала Pornhub удалили из свободного доступа множество видео, которые не были созданы контент-партнерами или участниками модельной программы.
Об этом 14 декабря сообщил американский журнал Vice.
Отмечается, что таким образом руководство сайта отреагировало на отказ международных платежных систем Visa и Mastercard сотрудничать с Pornhub. Этому предшествовала разгромная статья в The New York Times о видео с несовершеннолетними и плохой системе модерации на порноплатформе.
Отмечается, что таким образом руководство сайта отреагировало на отказ международных платежных систем Visa и Mastercard сотрудничать с Pornhub. Этому предшествовала разгромная статья в The New York Times о видео с несовершеннолетними и плохой системе модерации на порноплатформе.
Руководство сайта добавило, что ролики будут удалены до проверки, которая начнется в 2021 году.
До этого любой пользователь мог создать учетную запись на Pornhub и загружать видео.
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