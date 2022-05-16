Pornhub боится отказа Visa и Mastercard

18:38 14 декабря Киев, Украина

До начала глобальной проверки, которая начнется не раньше 2021 года, владельцы порноканала Pornhub удалили из свободного доступа множество видео, которые не были созданы контент-партнерами или участниками модельной программы.





Отмечается, что таким образом руководство сайта отреагировало на отказ международных платежных систем Об этом 14 декабря сообщил американский журнал Vice.Отмечается, что таким образом руководство сайта отреагировало на отказ международных платежных систем Visa Mastercard сотрудничать с Pornhub. Этому предшествовала разгромная статья в The New York Times о видео с несовершеннолетними и плохой системе модерации на порноплатформе.

"В рамках нашей политики по запрету непроверенных источников мы приостановили показ всего ранее загруженного контента, который не был создан партнерами или участниками модельной программы", − подчеркнули в Pornhub .

Руководство сайта добавило, что ролики будут удалены до проверки, которая начнется в 2021 году.



До этого любой пользователь мог создать учетную запись на Pornhub и загружать видео.