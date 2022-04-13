CNN: администрация Байдена намерена создать горячую линию для экстренной связи с Китаем

Напряженность в отношениях Китая и США растет, в связи с этим руководство Белого дома всерьез задумалось о налаживании прямой коммуникации с Китаем и создании так называемой горячей линии.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Концепция такой инициативы еще находится на зачаточной стадии и ее пока что не обсуждали с представителями КНР официально. В Белом доме хотят разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы избежать потенциальных конфликтов между Пекином и Вашингтоном, пишет CNN.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Концепция такой инициативы еще находится на зачаточной стадии и ее пока что не обсуждали с представителями КНР официально. В Белом доме хотят разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы избежать потенциальных конфликтов между Пекином и Вашингтоном, пишет CNN.
Так, Байден или чиновники его команды по нацбезопасности смогут отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину и его окружению, рассказали собеседники телеканала. В частности, речь идет о такой срочной информации как внезапные военные перемещения или предупреждающие сообщения о кибератаке.
Идею создать горячую линию с Китаем рассматривали еще со времен президентства Барака Обамы. Источники CNN рассказали, что чиновники администрации Байдена продолжают ее прорабатывать, однако еще нужно усовершенствовать многие детали, в частности вопрос о том, согласится ли Пекин вообще использовать это устройство.
Отмечается, что горячая линия с Китаем уже существует в Пентагоне — ее используют исключительно для решения военных вопросов, но редко.
Как пишет издание, такая линия будет похожей на "красный телефон" — линию прямой связи между Вашингтоном и Москвой во время холодной войны, которая была одним из способов предотвращения ядерной войны.
Идею создать горячую линию с Китаем рассматривали еще со времен президентства Барака Обамы. Источники CNN рассказали, что чиновники администрации Байдена продолжают ее прорабатывать, однако еще нужно усовершенствовать многие детали, в частности вопрос о том, согласится ли Пекин вообще использовать это устройство.
Отмечается, что горячая линия с Китаем уже существует в Пентагоне — ее используют исключительно для решения военных вопросов, но редко.
Как пишет издание, такая линия будет похожей на "красный телефон" — линию прямой связи между Вашингтоном и Москвой во время холодной войны, которая была одним из способов предотвращения ядерной войны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии