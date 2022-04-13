CNN: администрация Байдена намерена создать горячую линию для экстренной связи с Китаем

"Существует тревожная нехватка инструментов для урегулирования инцидентов в отношениях США и Китая. Очень важно, чтобы правительство США использовало рабочие линии связи, которые позволяют им реагировать на кризис или предотвращать его. Нам нужен оператор 911, так сказать", — заявил бывший помощник секретаря Госдепа Дэнни Рассел.