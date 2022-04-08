Universal Audio приостановила все продажи в рф

16:33 06 апреля Киев, Украина

Компания Universal Audio приостановили все продажи в РФ и Беларуси, а также заблокировали все IP-адреса на всех их веб-сайтах и сервисах

"Члены компании Universal Audio были ошеломлены неожиданным, жестоким и агрессивным вторжением России в Украину, что привело к вынужденному бегству миллионов людей в страхе за свою жизнь, за жизнь своих семей и своей страны.



Большинство мира, включая правительства и частные корпорации, уже отреагировали на этот кризис экономическими санкциями, чтобы призвать русский народ заставить их лидера прекратить войну.



Universal Audio решили поддержать гордый украинский народ. Ми приостановили все продажи и поддержку в России и Беларуси, уже заблокированы все IP адреса из этих стран на всех веб-сайтах и сервисах Universal Audio", - говорится в сообщении.

Компания Universal Audio — один из мировых лидеров индустрии звукового оборудования. В линейке бренда есть устройства для профессионального музыкального продакшена, небольших и домашних студий, гарантирующие высокое качество записи и воспроизведения звука.