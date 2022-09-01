Amnesty International потеряла около 400 доноров после отчета с критикой ВСУ

12:54 12 августа Киев, Украина

Amnesty International. После публикации доклада с критикой Вооруженных сил Украины около 400 доноров перестали вносить пожертвования

Об этом сообщает MTV Uutiset.



Как заявил исполнительный директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, количество людей, прекративших пожертвования для организации, на этой неделе возросло.

"Окончательные цифры могут быть известны только в начале сентября, когда будут получены все пожертвования за август", - сказал Йоханссон, но добавил, что после публикации скандального отчета появились и новые доноры.

Сообщается, что только в Финляндии у организации около 40 тысяч доноров, то есть количество людей, прекративших пожертвования, составляет около 1% от общего числа доноров организации, а около 30 тысяч человек являются постоянными ежемесячными донорами Amnesty International.

Это далеко не первый случай, когда доноры массово заявляют о прекращении пожертвований Amnesty. Однако, по словам Йоханссона, ажиотаж, вызванный докладом об Украине, и количество людей, прекративших пожертвования в результате этого, самое большое за его 32-летнюю карьеру в Amnesty.



Раньше если такое и случалось, то речь шла о менее сотни людей, которые отказывались от регулярных пожертвований.



Йоханссон добавил, что, по его мнению, скандальный отчет не имел достаточного количества фактов и в нем недостаточно четко сказано, что Amnesty осуждает военные действия россии.