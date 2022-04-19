General Motors первым из иностранных концернов полностью уйдет из РФ после начала войны

20:38 19 апреля Киев, Украина





Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США. GM также увольняет сотрудников российского офиса.



Американский автоконцерн General Motors (GM) решил окончательно уйти из России. Он станет первым иностранным автоконцерном, который принял такое решение.Дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок автомобилей, которые фактически запрещены санкциями США. GM также увольняет сотрудников российского офиса.

В 2015 году General Motors остановил производство в России после аннексии Крыма и поставлял только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта США из-за вторжения в Украину ввели запрет на поставки «роскошных автомобилей».