Walt Disney перестанут демонстрировать свои фильмы в России

05:57 01 Март Киев, Украина

Компания Walt Disney Company сообщила, что поставки своих фильмов в кинотеатры РФ приостановлены. Причина - военное вторжение на территорию Украины.

Об этом руководство студии сообщило в Twitter.

В структуру компании входят различные известные бренды, в том числе, Lucasfilm (снимают фильмы по вселенной "Звездные войны"), MARVEL (популярные фильмы о супергероях), Pixar (мультфильмы), Maker Studios, TouchStone и другие.



"Мы приостанавливаем выпуск прокатных фильмов в России, в том числе предстоящий "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие решения в зависимости от ситуации", — говорится в письме.