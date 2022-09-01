Emirates Airlines отказался стать «антисанкционным» хабом россии

Крупнейший авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов — Emirates Airlines — отказывается перевозить в россию из Индии попавшие под санкции товары.
Об этом сообщила Анна Бектор, представитель Индийской торгово-промышленной палаты импортеров.
Компания, которая занимает четвертое место в мире по объему пассажирских перевозок и второе — по объему грузовых, продолжает рейсы в москву и из нее. Но попытка привлечь Emirates к созданию «антисанкционного» хаба зашла в тупик после того, как в ОАЭ побывала делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо.
В ОАЭ у Адеймо были запланированы встречи с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, главой Mubadala Investment Co. Халдуном Халифой Аль Мубараком и другими высокопоставленными чиновниками.
По данным Bloomberg, ему было поручено добиться выполнения санкций против россии и, в частности, блокировки активов состоятельных россиян, которые после начала войны начали массово летать в Дубай. Доля частных рейсов из россии в ОАЭ с 3% подскочила до 14%, согласно анализу компании по отслеживанию полетов RadarBox.com.
В июле Анвар Гаргаш, дипломатический советник шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна, сообщил, что ОАЭ ведут интенсивные переговоры с США по вопросу санкций. Он напомнил, что ОАЭ — это «долларовая экономика», и добавил, что позиция страны заключается в том, чтобы разделять тех, кто внесен в санкционные списки, и тех, кто не имеет отношения к войне.
Что касается Индии, с ней также ведут работу американские чиновники, которым поручено добиться усиления режима применения санкций. Пока Вашингтон не видит признаков того, что индийские компании пытались действовать в разрез с санкциями, заявил Адеймо в среду.
россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию после начала войны в Украине, предложив местным НПЗ скидки, достигавшие 30 долларов за баррель. Объем поставок подскочил более чем в 20 раз: с 30 тысяч баррелей в сутки в январе до 630 тысяч в начале августа.
Но переводить торговлю преимущественно в нацвалюты власти пока не решаются. Местные банки отказались присоединяться к российскому аналогу SWIFТ — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка россии, поскольку сочли, что это грозит им попаданием под вторичные санкции США.
Компания, которая занимает четвертое место в мире по объему пассажирских перевозок и второе — по объему грузовых, продолжает рейсы в москву и из нее. Но попытка привлечь Emirates к созданию «антисанкционного» хаба зашла в тупик после того, как в ОАЭ побывала делегация американских чиновников во главе с замминистра финансов Уолли Адеймо.
В ОАЭ у Адеймо были запланированы встречи с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, главой Mubadala Investment Co. Халдуном Халифой Аль Мубараком и другими высокопоставленными чиновниками.
По данным Bloomberg, ему было поручено добиться выполнения санкций против россии и, в частности, блокировки активов состоятельных россиян, которые после начала войны начали массово летать в Дубай. Доля частных рейсов из россии в ОАЭ с 3% подскочила до 14%, согласно анализу компании по отслеживанию полетов RadarBox.com.
В июле Анвар Гаргаш, дипломатический советник шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна, сообщил, что ОАЭ ведут интенсивные переговоры с США по вопросу санкций. Он напомнил, что ОАЭ — это «долларовая экономика», и добавил, что позиция страны заключается в том, чтобы разделять тех, кто внесен в санкционные списки, и тех, кто не имеет отношения к войне.
Что касается Индии, с ней также ведут работу американские чиновники, которым поручено добиться усиления режима применения санкций. Пока Вашингтон не видит признаков того, что индийские компании пытались действовать в разрез с санкциями, заявил Адеймо в среду.
россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию после начала войны в Украине, предложив местным НПЗ скидки, достигавшие 30 долларов за баррель. Объем поставок подскочил более чем в 20 раз: с 30 тысяч баррелей в сутки в январе до 630 тысяч в начале августа.
Но переводить торговлю преимущественно в нацвалюты власти пока не решаются. Местные банки отказались присоединяться к российскому аналогу SWIFТ — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка россии, поскольку сочли, что это грозит им попаданием под вторичные санкции США.
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