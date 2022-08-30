Siemens Energy, крупнейший поставщик турбин для ТЭС, уходит из россии

Немецкий производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy, который работает в рф с 1852 года, планирует уйти из страны до конца сентября.
Об этом свидетельствует квартальный финансовый отчет компании за апрель — июнь.
В Siemens Energy заявили, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в россии и «не оправдывают продолжения работы» здесь.
Согласно отчету, по итогам 2022 финансового года, который завершится 30 сентября, Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от связанных с россией операций. Однако в 2023 году серьезных негативных финансовых последствий не будет. В документе говорится, что компания уже предприняла шаги по реструктуризации активов, но не раскрывается, какие именно.
Siemens Energy принадлежит компания «Сименс трансформаторы», 65% в СП с «Силовыми машинами» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Кроме того, Siemens Gamesa является поставщиком для «Энел Россия». Газотурбинные установки Siemens стоят на российских ТЭС.
Также оборудование компании используется на газопроводе «Северный поток», обслуживание которого может продолжиться, несмотря на ее уход из страны. Этого не исключил глава Siemens Energy Кристиан Брух. По его словам, компания может пойти на такой шаг, «чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу».
Концерн Siemens решил покинуть россию в мае на фоне войны в Украине. Компания сообщала о выходе из «Уральских локомотивов» (СП с «Синарой»), прекращении деятельности подразделения «Сименс мобильность» и распродаже других активов. Siemens Energy, которая стала самостоятельной структурой в результате корпоративной реорганизации концерна в 2020 году, ранее не делала официальных заявлений на этот счет.
ТЭС с газовыми турбинами обеспечивают около 8% (22 ГВт) выработки электроэнергии в россии. При этом, по оценке НРА, на турбины Siemens Energy приходится около 80% от этих объемов, остальные — на агрегаты американской GE, которая также объявила об уходе из рф.
По мнению эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Дениса Красновского, в ближайшем будущем главной проблемой страны станет сервисное обслуживание турбин на ТЭС.
В Siemens Energy заявили, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на деловую активность компании в россии и «не оправдывают продолжения работы» здесь.
Согласно отчету, по итогам 2022 финансового года, который завершится 30 сентября, Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от связанных с россией операций. Однако в 2023 году серьезных негативных финансовых последствий не будет. В документе говорится, что компания уже предприняла шаги по реструктуризации активов, но не раскрывается, какие именно.
Siemens Energy принадлежит компания «Сименс трансформаторы», 65% в СП с «Силовыми машинами» — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Кроме того, Siemens Gamesa является поставщиком для «Энел Россия». Газотурбинные установки Siemens стоят на российских ТЭС.
Также оборудование компании используется на газопроводе «Северный поток», обслуживание которого может продолжиться, несмотря на ее уход из страны. Этого не исключил глава Siemens Energy Кристиан Брух. По его словам, компания может пойти на такой шаг, «чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу».
Концерн Siemens решил покинуть россию в мае на фоне войны в Украине. Компания сообщала о выходе из «Уральских локомотивов» (СП с «Синарой»), прекращении деятельности подразделения «Сименс мобильность» и распродаже других активов. Siemens Energy, которая стала самостоятельной структурой в результате корпоративной реорганизации концерна в 2020 году, ранее не делала официальных заявлений на этот счет.
ТЭС с газовыми турбинами обеспечивают около 8% (22 ГВт) выработки электроэнергии в россии. При этом, по оценке НРА, на турбины Siemens Energy приходится около 80% от этих объемов, остальные — на агрегаты американской GE, которая также объявила об уходе из рф.
По мнению эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Дениса Красновского, в ближайшем будущем главной проблемой страны станет сервисное обслуживание турбин на ТЭС.
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