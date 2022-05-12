Turkish Airlines блокируют оплату картой «Мир» российских банков

Компания Turkish Airlines и популярные турецкие магазины заблокировали оплату картой «Мир» российских банков, несмотря на то что на сайтах по-прежнему значится такая возможность оплаты.
Сейчас при попытке купить билет Turkish Airlines картой «Мир» Сбербанка, ВТБ или «Тинькофф» система просит клиента обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты. У некоторых пользователей получается оплатить билеты картой платежной системы UnionPay.
В авиакомпании ситуацию не комментировали.
Запрещать платежи с помощью «Мира» стали и другие турецкие платформы, например, популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в россию.
По всей видимости, это произошло из-за санкций Запада. Как пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК), иностранные кредитные организации вправе приостановить обслуживание карт банков, которые находятся под санкциями. Причем решение может быть принято в одностороннем порядке.
Глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов считает, что турецкие банки опасаются работать с российскими кредитными организациями из списка SDN из-за риска попасть под вторичные санкции.
В марте Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Их карты, выпущенные в России, не работают за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. В Mastercard сообщили, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом». Платежи в App Store через Visa и MasterCard также заблокированы.
Сейчас при попытке купить билет Turkish Airlines картой «Мир» Сбербанка, ВТБ или «Тинькофф» система просит клиента обратиться в кредитную организацию или попробовать другой способ оплаты. У некоторых пользователей получается оплатить билеты картой платежной системы UnionPay.
В авиакомпании ситуацию не комментировали.
Запрещать платежи с помощью «Мира» стали и другие турецкие платформы, например, популярный интернет-магазин TT-Turk, который осуществляет доставку в россию.
По всей видимости, это произошло из-за санкций Запада. Как пояснили в Национальной системе платежных карт (НСПК), иностранные кредитные организации вправе приостановить обслуживание карт банков, которые находятся под санкциями. Причем решение может быть принято в одностороннем порядке.
Глава Ассоциации электронных денег Виктор Достов считает, что турецкие банки опасаются работать с российскими кредитными организациями из списка SDN из-за риска попасть под вторичные санкции.
В марте Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Их карты, выпущенные в России, не работают за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. В Mastercard сообщили, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом». Платежи в App Store через Visa и MasterCard также заблокированы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии