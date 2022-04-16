Wall Street Journal: Москва намерена поставлять оружие для военной хунты в Мьянме

12:23 17 июля Киев, Украина

Российское руководство и военная хунта Мьянмы договорились о поставках оружия и дипломатической поддержке со стороны Кремля.

Об этом пишет Wall Street Journal.



В прошлом месяце Москва принимала лидера переворота Мьянмы для обсуждения отношений в области поставки оружия, сообщает издание. Аналитики считают, что Россия поставляет Мьянме комплекты для сборки вертолетов.



Позиция России резко контрастирует с позицией Китая, соседом Мьянмы, крупнейшим инвестором и долгосрочным спонсором. Китай выражает сомнения по поводу стабильности в стране после переворота.



По мнению специалистов по внешней политике, связь с Россией предоставляет Мьянме различные возможности, уравновешивая зависимость военной хунты от Пекина относительно поставки оружия. В это самое время США и другие западные страны пытаются изолировать правительство, возглавляемое военными.



Российское правительство и пресс-служба вооруженных сил Мьянмы не ответили на запросы журналистов о комментариях.