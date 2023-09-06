EAGLE PARTNER 2023: Армения проведет совместные с США военные учения

Армения с 11 по 20 сентября проведет совместные с Соединенными Штатами военные учения EAGLE PARTNER 2023, которые состоятся в частности на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар".
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Обучение будет включать стабилизационные задачи между конфликтующими сторонами во время миротворческой миссии, а целью тренировок является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях.
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Обучение будет включать стабилизационные задачи между конфликтующими сторонами во время миротворческой миссии, а целью тренировок является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях.
1/4 "In the framework of preparation for participation in Intl #peacekeeping missions the #Armenia-#U_S. joint exercise "#EAGLE_PARTNER_2023" will be held from 11-20 Sept in Armenia,particularly in "Zar"Training Center of the Peacekeeping Brigade and N Training Center of the MoD. pic.twitter.com/UV7a59oR1D— MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) September 6, 2023
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