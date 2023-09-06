EAGLE PARTNER 2023: Армения проведет совместные с США военные учения

12:04 06 сентября Киев, Украина

Армения с 11 по 20 сентября проведет совместные с Соединенными Штатами военные учения EAGLE PARTNER 2023, которые состоятся в частности на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар".



Об этом сообщает Министерство обороны Армении.



Обучение будет включать стабилизационные задачи между конфликтующими сторонами во время миротворческой миссии, а целью тренировок является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях.

"В рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, которые готовятся к международным миротворческим операциям, часто участвуют в подобных совместных учениях и учениях в странах-партнерах", - добавили в оборонном ведомстве Армении.