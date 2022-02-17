9 человек заработали состояние на COVID-вакцинах

Разработка вакцин против коронавируса и их распространение сделало девять человек долларовыми миллиардерами.
Совокупное состояние новых миллиардеров, среди которых главы BioNTech, Moderna и CanSino Biologics, превысило $19 миллиардов, сообщает Euronews в пятницу, 21 мая.
Миллиардеры, заработавшие состояние на COVID-вакцинах:
- Стефан Бансель - гендиректор Moderna ($4,3 млрд)
- Угур Сахин - гендиректор и соучредитель BioNTech ($4 млрд)
- Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna ($2,2 млрд)
- Нубар Айефан - глава Moderna ($1,9 млрд)
- Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, производящей и пакующей вакцины Moderna ($1,8 млрд)
- Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna ($1,6 млрд)
- Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics ($1,3 млрд)
- Эту Дунсю - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1,2 млрд)
- Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1 млрд).
Еще восемь уже существовавших миллиардеров увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, занимающиеся вакцинами от коронавируса.
Как подчеркнула менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт, "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".
Как подчеркнула менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт, "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".
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