9 человек заработали состояние на COVID-вакцинах

20:47 21 Май Киев, Украина

Разработка вакцин против коронавируса и их распространение сделало девять человек долларовыми миллиардерами

Совокупное состояние новых миллиардеров, среди которых главы BioNTech, Moderna и CanSino Biologics, превысило $19 миллиардов, сообщает Euronews в пятницу, 21 мая.

"Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза. Между тем, эти страны получили лишь 0,2 процента общего объема поставок вакцин из-за огромного дефицита доступных доз, несмотря на то, что в них проживает 10 процентов населения планеты", - заявила People's Vaccine (Народная вакцина), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Миллиардеры, заработавшие состояние на COVID-вакцинах:

Стефан Бансель - гендиректор Moderna ($4,3 млрд) Угур Сахин - гендиректор и соучредитель BioNTech ($4 млрд) Тимоти Спрингер - иммунолог, инвестор и основатель в Moderna ($2,2 млрд) Нубар Айефан - глава Moderna ($1,9 млрд) Хуан Лопес-Бельмонте - глава компании ROVIm, производящей и пакующей вакцины Moderna ($1,8 млрд) Роберт Лангер - ученый, основатель и инвестор в Moderna ($1,6 млрд) Чжу Тао - соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics ($1,3 млрд) Эту Дунсю - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1,2 млрд) Мао Хуиньхоа - соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics ($1 млрд).

Еще восемь уже существовавших миллиардеров увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, занимающиеся вакцинами от коронавируса.



Как подчеркнула менеджер по вопросам здравоохранения Oxfam Анна Марриотт, "эти миллиардеры являются человеческим лицом огромной прибыли, которую фармацевтические корпорации получают от монополии".