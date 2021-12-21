91% россиян относятся отрицательно к идее отправки собственных детей на войну с Украиной

На сайте российской радиостанции «Эхо Москвы» появился опрос общественного мнения, посвященный возможному полномасштабному вторжению российских войск в Украину.
По состоянию на 21 декабря на вопрос: «Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной?» уже ответили около 15 тыс. человек.
В настоящее время 13 620 россиян, или 91% от общего числа опрошенных, относится к идее отправки собственных детей на войну с соседней страной отрицательно.
Также 5% или 809 человек одобряют эту идею и готовы отправить своих детей воевать против украинцев. Еще 3%, или 482 человека, затрудняются ответить.
Опрос организовал автор и ведущий программы «Время Белковского», известный российский политолог Станислав Белковский, который также предложил для «атаки на Украину» организовать в РФ спецотряд «Мажор» из 500 бойцов, которыми стали бы дети российских министров, высших чиновников и крупных предпринимателей.
По его словам, да, «многие участники этого спецподразделения погибнут. Но они погибнут за Родину, и потому их родители будут особенно гордиться ими, как они, наверное, и хотят».
Следует отметить, что хотя радиостанция «Эхо Москвы» входит в российскую медиакомпанию «Газпром-медиа», большинство ее аудитории составляют слушатели либеральных взглядов, поэтому считать данный опрос репрезентативным не следует.
По состоянию на 21 декабря на вопрос: «Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной?» уже ответили около 15 тыс. человек.
В настоящее время 13 620 россиян, или 91% от общего числа опрошенных, относится к идее отправки собственных детей на войну с соседней страной отрицательно.
Также 5% или 809 человек одобряют эту идею и готовы отправить своих детей воевать против украинцев. Еще 3%, или 482 человека, затрудняются ответить.
Опрос организовал автор и ведущий программы «Время Белковского», известный российский политолог Станислав Белковский, который также предложил для «атаки на Украину» организовать в РФ спецотряд «Мажор» из 500 бойцов, которыми стали бы дети российских министров, высших чиновников и крупных предпринимателей.
По его словам, да, «многие участники этого спецподразделения погибнут. Но они погибнут за Родину, и потому их родители будут особенно гордиться ими, как они, наверное, и хотят».
Следует отметить, что хотя радиостанция «Эхо Москвы» входит в российскую медиакомпанию «Газпром-медиа», большинство ее аудитории составляют слушатели либеральных взглядов, поэтому считать данный опрос репрезентативным не следует.
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