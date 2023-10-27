900 военнослужащих США отправятся на Ближний Восток - Пентагон

Бригадный генерал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, объявил о переброске приблизительно 900 американских военнослужащих на Ближний Восток, как сообщает официальный сайт Пентагона.
Среди подразделений, которые развернуты в этом регионе, включаются батарея высотной противовоздушной обороны из Форт-Блисса в Техасе, батареи Patriot из Форт-Силла в Оклахоме, а также батареи Patriot и Avenger из Форт-Либерти в Северной Каролине, а также связанные с ними элементы систем ПВО.
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