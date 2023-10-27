900 военнослужащих США отправятся на Ближний Восток - Пентагон

08:22 27 октября Киев, Украина

Бригадный генерал Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона , объявил о переброске приблизительно 900 американских военнослужащих на Ближний Восток, как сообщает официальный сайт Пентагона.

"Примерно 900 военнослужащих США находятся в процессе переброски в зону операций Центрального командования США. Среди них есть силы, которые ранее были переведены в состояние готовности и теперь разворачиваются из континентальной части Соединенных Штатов".

Среди подразделений, которые развернуты в этом регионе, включаются батарея высотной противовоздушной обороны из Форт-Блисса в Техасе, батареи Patriot из Форт-Силла в Оклахоме, а также батареи Patriot и Avenger из Форт-Либерти в Северной Каролине, а также связанные с ними элементы систем ПВО.