Седьмой день конфликта между Азербайджаном и Арменией: новости

Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией продолжаются уже седьмой день. Основной точкой конфликта стал непризнанный Нагорный Карабах.
Минобороны Армении заявило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана. Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили о занятии трех опорных пунктов на территории Карабаха.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана в субботу ввели в бой новые силы в Нагорном Карабахе.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян добавила, что на северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. "Противник сконцентрировал большое количество силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося большие потери", – утверждает она.
Минобороны Азербайджана сообщило, что войска азербайджанской армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. "В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника", – говорится в сообщении.
Единый информационный центр при правительстве Армении подтвердил гибель одного и ранение четырех человек в пятницу при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.
Краткая справка от MYC.NEWS:
- Над Нагорным Карабахом сбиты три самолета ВВС Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.
- "Президент республики Нагорный Карабах" Араик Арутюнян заявил, что отправляется на фронт вместе со спецназом. "Это наша последняя битва, в которой мы победим вместе. Я с вами до Победы. К оружию!" – написал он в Facebook.
- Пресс-секретарь Арутюняна Ваграм Погосян озвучил информацию о 3 тыс. убитых со стороны Азербайджана.
- Минская группа ОБСЕ призвала к перемирию в Карабахе, чтобы вынести останки погибших с поля боя.
- МИД Франции рекомендовал гражданам республики ограничить поездки в Армению за исключением неотложных причин.
- Госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с журналистами выразил надежду, что данные о переброске сирийских исламистов через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе окажутся неверными.
- И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в субботу отправится с визитом в Турцию, чтобы обсудить с турецкими коллегами в том числе "ситуацию на Кавказе".
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