67 стран заключили историческую сделку по торговле услугами в ВТО

07:01 03 Декабрь Киев, Украина





Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала назвала сделку «исторической», указав, что, по оценкам, она снизит расходы, связанные с торговлей услугами, на целых 150 миллиардов долларов в год. Страны, которые составляют чуть более трети всех членов ВТО , но представляют 90 процентов мировой торговли услугами, заключили соглашение после четырех лет переговоров.Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала назвала сделку «исторической», указав, что, по оценкам, она снизит расходы, связанные с торговлей услугами, на целых 150 миллиардов долларов в год.



Столкнувшись с длительной неспособностью ВТО заключать многосторонние торговые сделки между всеми 164 членами, меньшее количество стран все чаще переходило к многосторонним переговорам, стремясь продвинуться вперед в таких областях, как регулирование внутренних услуг.



Вашингтон приветствовал сделку, заключенную в четверг, в заявлении, заявив, что она «улучшит прозрачность и справедливость процессов получения разрешений на предоставление услуг профессионалами и фирмами в широком спектре областей».



«Эта инициатива является первым успешным переговорным процессом по услугам ВТО за многие годы и показывает, как члены ВТО могут предпринять практические и разумные шаги для решения четко определенных торговых проблем», - заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.



Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис также приветствовал «новаторскую» сделку, написав в Твиттере, что она «сократит бюрократизм в торговле услугами».



Торговля услугами значительно выросла за последнее десятилетие, и теперь, по оценкам ВТО, на нее приходится около половины мировой торговли.



Однако затраты на торговлю услугами примерно вдвое превышают затраты на торговлю товарами.



Значительная часть затрат связана с различиями в нормативных актах, а также непрозрачностью нормативных требований и обременительными процедурами.



Отметим, члены ВТО могут свободно регулировать свои секторы услуг, но начиная с 2017 года растущая группа стран работает над разработкой передовой практики регулирования, чтобы не ограничивать торговлю без надобности.



