50 стран осудили действия рф против ядерных объектов в Украине

14:21 30 сентября Киев, Украина

50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж.





Таким образом, полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ – решительно осудили действия россии против ядерных объектов в Украине и призвали



В документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".Таким образом, полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ – решительно осудили действия россии против ядерных объектов в Украине и призвали рф немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.В документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты.

"Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

Также участники Конференции подчеркнули, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".