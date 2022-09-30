50 стран осудили действия рф против ядерных объектов в Украине

50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Таким образом, полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ – решительно осудили действия россии против ядерных объектов в Украине и призвали рф немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.
В документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты.
Таким образом, полсотни государств – участников 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ – решительно осудили действия россии против ядерных объектов в Украине и призвали рф немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках.
В документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз Украины для ядерной безопасности и физической защиты.
Также участники Конференции подчеркнули, что "любые сфальсифицированные референдумы, проведенные в рамках международно признанных границ Украины, не будут иметь юридического или политического влияния на статус ЗАЭС или территорий вокруг нее".
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