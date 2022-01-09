463 миллиона детей во всем мире не имеют возможности обучаться дистанционно

Треть детей в мире не имеет доступа к дистанционному образованию - ЮНИСЕФ
По меньшей мере треть школьников в мире - это 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению после закрытия школ из COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
"По крайней мере для 463 миллионов детей, чьи школы закрылись из-за COVID-19, не было такого понятия, как дистанционное обучение", - рассказала Генриетта Форе, исполнительная директор ЮНИСЕФ.
По ее словам, последствия будут ощущаться в экономике и обществе в течение следующих десятилетий.
Близкьо 1,5 миллиарда школьников столкнулись с закрытием школ в период пандемии.
Отчет также подчеркивает ограничения, которые есть в дистанционного обучения, и как оно углубляет неравенство в доступе к образованию.
Больше всего страдают школьники в странах Африки к югу от Сахары, где не менее половины всех учащихся не имеют возможности учиться дистанционно.
Вероятно, больше всего трудностей с образованием в таких условиях в младших школьников.
Хотя цифры в отчете показывают тревожную картину отсутствия дистанционного обучения при закрытии школ, ЮНИСЕФ предупреждает, что ситуация, вероятно, гораздо хуже.
Даже когда у детей есть технологии и инструменты, они могут быть не в состоянии учиться удаленно через необходимость выполнять работу по дому, принуждение к работе, плохое среду для обучения и отсутствие поддержки в семье.
По меньшей мере треть школьников в мире - это 463 миллиона детей - не смогли получить доступ к дистанционному обучению после закрытия школ из COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные отчета Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
"По крайней мере для 463 миллионов детей, чьи школы закрылись из-за COVID-19, не было такого понятия, как дистанционное обучение", - рассказала Генриетта Форе, исполнительная директор ЮНИСЕФ.
По ее словам, последствия будут ощущаться в экономике и обществе в течение следующих десятилетий.
Близкьо 1,5 миллиарда школьников столкнулись с закрытием школ в период пандемии.
Отчет также подчеркивает ограничения, которые есть в дистанционного обучения, и как оно углубляет неравенство в доступе к образованию.
Больше всего страдают школьники в странах Африки к югу от Сахары, где не менее половины всех учащихся не имеют возможности учиться дистанционно.
Вероятно, больше всего трудностей с образованием в таких условиях в младших школьников.
Хотя цифры в отчете показывают тревожную картину отсутствия дистанционного обучения при закрытии школ, ЮНИСЕФ предупреждает, что ситуация, вероятно, гораздо хуже.
Даже когда у детей есть технологии и инструменты, они могут быть не в состоянии учиться удаленно через необходимость выполнять работу по дому, принуждение к работе, плохое среду для обучения и отсутствие поддержки в семье.
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