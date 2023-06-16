45 мешков с человеческими останками обнаружены в мексиканском овраге

18:15 01 июня Киев, Украина

Мексиканская прокуратура сообщает о находке 45 мешков с человеческими останками в овраге Мирадор-дель-Боске в штате Халиско.



Изначально поиски проводились для обнаружения семерых пропавших сотрудников колл-центра.



В настоящее время эксперты работают над установлением количества погибших, причин смерти и идентификации обнаруженных останков.



Операция продолжается до полного изъятия всех мешков.



Пока не установлено, принадлежат ли останки найденным сотрудникам колл-центра, поэтому поиски продолжаются.