45 мешков с человеческими останками обнаружены в мексиканском овраге

Мексиканская прокуратура сообщает о находке 45 мешков с человеческими останками в овраге Мирадор-дель-Боске в штате Халиско.
Изначально поиски проводились для обнаружения семерых пропавших сотрудников колл-центра.
В настоящее время эксперты работают над установлением количества погибших, причин смерти и идентификации обнаруженных останков.
Операция продолжается до полного изъятия всех мешков.
Пока не установлено, принадлежат ли останки найденным сотрудникам колл-центра, поэтому поиски продолжаются.
Изначально поиски проводились для обнаружения семерых пропавших сотрудников колл-центра.
В настоящее время эксперты работают над установлением количества погибших, причин смерти и идентификации обнаруженных останков.
Операция продолжается до полного изъятия всех мешков.
Пока не установлено, принадлежат ли останки найденным сотрудникам колл-центра, поэтому поиски продолжаются.
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