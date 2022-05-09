455 жителей Индии госпитализированы по причине судорог и тошноты неизвестной этиологии

10:11 08 декабря Киев, Украина

455 жителей индийского штата Андхра-Прадеш госпитализированы с жалобами на судороги и тошноту. Местные медики выдвинули предположение о том, что причиной таких симптомов могло послужить массовое использование некачественного средства от комаров.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 8 декабря.



Сотни людей в городе Элуре потеряли сознание и почувствовали приступы судорог и тошноту. Кроме того, у 45-летнего мужчины, госпитализированного с такими симптомами, случился сердечный приступ, и он умер.



Сотрудник районной службы наблюдения Долли Джоши Рой говорит, что в больницу были доставлены 455 человек, из них 200 позднее были выписаны.



Теперь специалисты из Всеиндийского института медицинских наук приехали в штат для проведения расследования. Они планируют изучить возможное загрязнение пищи или воды, или передачу инфекции воздушно-капельным путем.



Ранее была названа возможная причина неизвестной болезни в Индии. Более 300 человек могли отравиться средством от комаров. Однако, точных данных о том, что вызвало странную болезнь, врачи пока не имеют.