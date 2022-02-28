32 страны закрыли свое воздушное пространство для России

11:17 28 Февраль Киев, Украина

В результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины и ее военной агрессии против украинского народа 32 государства мира приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов из РФ.



Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook.



"Россию скинули с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам", — написал Кулеба.



Министр добавил, что в скором времени полеты российских самолетов в своем небе должна запретить еще одна, "очень важная для российских богачей", страна.





