20 марта в Польше стартует очередной локдаун

18:45 17 Март Киев, Украина

Высокие показатели роста инфицирования в Польше привели к необходимости ввода строгих карантинных ограничений по всей стране. Локдаун будет введен с 20 марта.

Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский



Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели. В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и отели. Школы перейдут на дистанционное обучение.



В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тысяч, зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.



За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Более 48 тыс. человек скончались.