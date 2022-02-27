27 февраля пройдет саммит глав МИД G7 по Украине

09:21 27 Февраль Киев, Украина

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) в воскресенье проведут совещание, в ходе которого обсудят ситуацию вокруг Украины и военную операцию России. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала NHK глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

"На сегодня запланировано совещание министров (иностранных дел - прим. ред.) G7", - сказал он. По словам Хаяси, страны Группы семи разделяют общие ценности и должны продолжать тесную координацию по ситуации вокруг Украины.

Как отметил министр, совещание должно пройти "вечером по японскому времени" (во второй половине дня по Киеву).