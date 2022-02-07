26 млн злотых, собственная смерть и путешествия

Почти 185 миллионов гривен – таковы были страховые выплаты по случаю смерти гражданина Украины. Имитируя собственную смерть мошенник не только получил свои деньги, но и благополучно путешествовал некоторое время. Полиции Польше удалось задержать 38 летнего мошенника, который получил 26 миллионов злотых за страховку.

Свою смерть человек инсценировал с помощью украинских служб. Об этом 21 сентября сообщило издание Dziennik.

Правоохранители установили, что за компенсацией за смерть сына обратилась женщина. Она предоставила соответствующую документацию. Полис был на общую сумму почти 26 млн злотых.

Мать украинского гражданина обратилась в более чем десяток страховых компаний в Польше. Было заявлено, что он якобы выпал за борт лодки во время столкновения в Киевском водохранилище. Через два месяца после исчезновения его тело якобы было найдено и кремировано.

В декабре 2018 человек получил польское гражданство. Он путешествовал в разных странах Европы в то время, когда должен был мертв. По польским документам он посетил Украину, Кипр, Великобританию и Турцию. Сейчас специалистами устанавливаются обстоятельства совершения правонарушения.