100 самых влиятельных людей мира: Путина в списке нет 

18:14 23 Сентябрь Киев, Украина

Time был представлен список самых влиятельных людей мира , в этот раз Владимир Путин не попал ни в одну из категорий, хотя раньше неоднократно бывал в этом списке. По версии журнала



В кратком комментарии к каждой из пяти категорий объясняется, почему в список включена именно эта персона.



Ни в одну из категорий на этот раз не попал Владимир Путин, который ранее неоднократно бывал в этом списке. Вообще в перечне нет ни россиян, ни украинцев.





Среди лидеров в текущем году "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры" и "Кумиры": директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден, глава КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Индии Нарендра Моди, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и другие.

К титанам отнесены гендиректор Google Сундара Пичаи, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, экс-супруга главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, глава МВФ Кристалина Георгиева, шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и др.



Новаторами названы певица Megan Thee Stallion, астронавты NASA Джессика Мейр и Кристина Кук, вирусолог Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли и прочие.



Деятели искусства: исполнители The Weeknd и Селена Гомез, южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, виолончелист Йо Йо Маи др.



Кумирами же Time считает основателей движения Black Lives Matter, правозащитницу Анджела Дэвис, теннисистку Наоми Осаку и другие.