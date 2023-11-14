100 судов под подозрением в нарушении нефтяных санкций против россии

10:19 14 ноября Киев, Украина





Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что это самый большой шаг со стороны Соединенных Штатов в этом направлении после того, как Вашингтон и его союзники ввели лимит цен, направленный на ограничение доходов Москвы от нефти.



Министерство финансов не комментирует эту информацию. Минфин США направил компаниям по управлению судами сообщения о 100 судах, подозреваемых в нарушении санкций Запада в отношении российской нефти. Сообщения направили в около 30 стран.Об этом пишет Reuters.Отмечается, что это самый большой шаг со стороны Соединенных Штатов в этом направлении после того, как Вашингтон и его союзники ввели лимит цен, направленный на ограничение доходов Москвы от нефти.Министерство финансов не комментирует эту информацию.

"Хотя мы не подтверждаем и не комментируем расследование или правоохранительные действия, Министерство финансов обязуется обеспечить соблюдение лимита цен и сократить ресурсы россии для ее войны против Украины", – сказал представитель казначейства.

Страны G7, Европейский Союз и Австралия в декабре 2022 г. ввели ограничения на экспорт российской сырой нефти морем в 60 долларов за баррель. Санкции запрещают западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование продающейся сверх ограничения нефти.



Рост мировых цен на нефть в этом году означал, что большая часть российской нефти торгуется выше верхнего предела. Но официальные лица США заявили, что это ограничение все еще создает дополнительные расходы для россии, заставляя ее полагаться на "призрачный флот" старых танкеров, длительные рейсы и незападные морские услуги, сокращающие доходы, которые она может потратить на войну.



В прошлом месяце США также наложили санкции на владельцев двух танкеров, перевозивших российскую нефть по цене выше установленного предела, что стало первым значительным введением этого мероприятия.



Источник Reuters, знакомый с ситуацией, сообщил, что некоторые из сейчас исследуемых судов принимали участие в выгрузке российской нефти из тихоокеанского порта Козьмино, а другие загружались в порту Приморск в Финском заливе.



В апреле Министерство финансов США опубликовало предупреждение американским компаниям о возможном уходе от лимита российской цены на сырую нефть, экспортируемую через нефтепровод Восточной Сибири в Тихом океане и порты на востоке россии.



Источник, знакомый с сообщениями, сообщил, что одной из компаний, получивших запрос на информацию, была Beks Shipping, расположенная в Турции.



Санкции Запада повлекло за собой изменение цены на мировых рынках, поскольку Китай и Индия покупают российскую нефть, часто со скидкой. Большая часть этой нефти традиционно уходила в Европу и другие рынки.