Covid-19 в Турции: введен запрет на курение

14:57 12 ноября Киев, Украина

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ввести запрет на курение в общественных местах.

Об этом сообщается на сайте местного МВД.



Отмечается, что такой запрет ввели для того, чтобы курильщики не снимали маски во время процесса и тем самым минимизировали распространения коронавирусной инфекции и сами не подвергались опасности.

"По этой причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение в таких местах, как улицы и проспекты, где граждане находятся или могут скапливаться, площади и остановки общественного транспорта", - сказано в сообщении.

Ранее глава МОЗ Фахреттин Коджа призвал граждан всецело соблюдать правила ношения масок и социального дистанцирования.

"Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего", - заявил он.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мер против пандемии.



В Турции ежедневно растет количество заболевших, а местные власти сообщают лишь о количестве тех, у кого проявляются симптомы. Критики говорят, что это скрывает истинный масштаб вспышки в стране.



По данным Минздрава, в Турции более 400 000 человек заразились Covid-19, а 11 145 стали жертвой инфекции.