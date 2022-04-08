Covid-19 в Турции: введен запрет на курение

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ввести запрет на курение в общественных местах.
Об этом сообщается на сайте местного МВД.
Отмечается, что такой запрет ввели для того, чтобы курильщики не снимали маски во время процесса и тем самым минимизировали распространения коронавирусной инфекции и сами не подвергались опасности.
Ранее глава МОЗ Фахреттин Коджа призвал граждан всецело соблюдать правила ношения масок и социального дистанцирования.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, будут закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мер против пандемии.
В Турции ежедневно растет количество заболевших, а местные власти сообщают лишь о количестве тех, у кого проявляются симптомы. Критики говорят, что это скрывает истинный масштаб вспышки в стране.
По данным Минздрава, в Турции более 400 000 человек заразились Covid-19, а 11 145 стали жертвой инфекции.
В Турции ежедневно растет количество заболевших, а местные власти сообщают лишь о количестве тех, у кого проявляются симптомы. Критики говорят, что это скрывает истинный масштаб вспышки в стране.
По данным Минздрава, в Турции более 400 000 человек заразились Covid-19, а 11 145 стали жертвой инфекции.
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