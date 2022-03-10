COVID-19 в России. Москва бьет рекорды

Россия продолжает бить рекорды по скорости распространения коронавируса.
Наиболее высокие показатели по новым заражениям традиционно выявлены в Москве, где заразились 3 942 человека.
Наиболее высокие показатели по новым заражениям традиционно выявлены в Москве, где заразились 3 942 человека.
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 составил 13 754. При этом скончалось рекордное с начала пандемии количество россиян – 286, сообщает оперативный штаб в среду, 14 октября.
Прежний максимум смертности от коронавируса – 244 умерших за сутки – был зафиксирован в Росии 13 октября. Общее число жертв выросло до 23 491.
Наиболее высокие показатели по новым заражениям традиционно выявлены в Москве, где заразились 3 942 человека. Также среди регионов лидируют – Санкт-Петербург (+638) и Московская область (439).
Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 354 163 случая инфицирования COVID-19.
За весь период выписаны 1 048 097 пациентов, в том числе 8 392 за последние сутки.
14 октября в России впервые выявили более 14 тысяч новых случаев коронавируса.
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