19 июня в Бельгии обрушилось здание школы – есть погибшие

11:44 20 июня Киев, Украина

В Бельгии 19 июня произошло обрушение помещения школы, которое находилось на стадии строительства. Согласно данным спасатели города Антверпен достают тела погибших. Также есть пострадавшие.

Тело одного из погибших было найдено под обломками здания в вечер обвала, а на следующее утро спасатели извлекли труп еще одного мужчины. Оба погибших были строителями. Также 10 человек удалось спасти, девять из них госпитализировали: 8 - в тяжелом состоянии, еще один человек получил легкие травмы.

Отмечается, что 4 человека числятся пропавшими без вести. Новопостроенная школа должна была принять первых учеников в 2021 году.

Спасатели продолжают работы по ликвидации последствий обрушения. Местных жителей просят не приближаться к месту трагедии.