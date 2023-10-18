17 журналистов погибли в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС

С начала войны в Израиле погибли по меньшей мере 17 журналистов, еще восемь получили ранения, трое пропали без вести или были задержаны.
Об этом сообщили на сайте международной организации "Комитет защиты журналистов" (CPJ).
Из медийщиков, погибших после нападения террористов группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, 13 были палестинцами, трое – израильтянами и один – ливанцем.
Также в CPJ заявили о высоких рисках, с которыми сталкиваются журналисты в Газе, потому что Израиль готовится к возможному наземному наступлению и уже нанес большое количество воздушных ударов по сектору.
Правозащитники изучают информацию об угрозах в адрес журналистов и повреждении офисов медиа. Они также опубликовали список погибших, раненых или исчезнувших журналистов и информацию о них и подробности их гибели, ранения или похищения.
В CPJ призвали обе стороны обеспечить безопасность журналистам, освещающим войну в Израиле.
Об этом сообщили на сайте международной организации "Комитет защиты журналистов" (CPJ).
Из медийщиков, погибших после нападения террористов группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, 13 были палестинцами, трое – израильтянами и один – ливанцем.
Также в CPJ заявили о высоких рисках, с которыми сталкиваются журналисты в Газе, потому что Израиль готовится к возможному наземному наступлению и уже нанес большое количество воздушных ударов по сектору.
Правозащитники изучают информацию об угрозах в адрес журналистов и повреждении офисов медиа. Они также опубликовали список погибших, раненых или исчезнувших журналистов и информацию о них и подробности их гибели, ранения или похищения.
В CPJ призвали обе стороны обеспечить безопасность журналистам, освещающим войну в Израиле.
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