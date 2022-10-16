15 стран НАТО начали проект по созданию системы ПВО в Европе

Дальнейший проект сможет закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы в сфере баллистических ракет, беспилотников и крылатых ракет.
К проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.
Министры обороны этих стран подписали декларацию о так называемой Европейской инициативе Небесный щит на полях заседания НАТО в Брюсселе.
Проект должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.
По словам дипломатов, Эстония также хочет принять участие в проекте.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии