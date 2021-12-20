13 сенаторов США составили резолюцию против РФ в G7

07:35 21 Июль Киев, Украина

Группа сенаторов США, состоящая из 13 человек подготовила и внесла на рассмотрение резолюцию, обуславливающую позицию страны по вопросу возвращения Российской Федерации в состав Большой Семерки (G7).

Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России

"Резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет выступать против реадмиссии России, если она не прекратит свои злонамеренные действия против Украины, наших союзников и США", – говорится в заявлении сопредседателя сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина, – пишет "Интерфакс".

Всего резолюцию составили еще 13 сенаторов.

Дурбин считает, что президент США Дональд Трамп должен использовать все "инструменты для борьбы с российскими угрозами военным, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру". Вместо этого он "стремится нормализовать отношения России с США и вознаградить Кремль".

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

В ФРГ и Британии ранее заявили, что РФ может участвовать в саммите в качестве гостя. При этом они против возвращения России в G7 на постоянной основе. Против возвращения России выступает и Канада.